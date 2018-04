I et læserbrev i Fyens Stiftstidende (18. april) undrer Hans E. Hansen sig over sms-fejlmeldinger fra TV2, da han og hustruen via sms stemte på deltagere ved finalen i 'Danmark har talent' lørdag den 14. april. Fra TV2s side har vi haft kontakt med Hans E. Hansen og har undersøgt sagen, og det viser sig, at de pågældende sms-beskeder var skrevet forkert - nemlig med mellemrum mellem bogstaverne i sms-koden. Dermed har sms-systemet ikke kunnet genkende beskeden, og derfor har Hans E. Hansen fået fejlmeldinger.Sms-afstemningen ved lørdagens finale i 'Danmark har talent' fungerede upåklageligt. Alle korrekt angivne stemmer kom lynhurtigt ind, og afsenderne har efterfølgende fået kvittering for deres stemme(r).Når en sms-kode skrives forkert og ikke kan genkendes, opkræves der ikke betaling ud over eventuel almindelig sms-takst. Hans E. Hansen bliver derfor ikke opkrævet betaling for sine stemmer ved 'Danmark har talent'-finalen.