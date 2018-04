Kære Kaj Rude Edlefsen

I dit læserbrev den 19. april spørger du, hvornår de ældre skal behandles værdigt, samt hvor pengene til ældreområdet bliver af. Du slutter af med at sige, at hjemmehjælpen arbejder hårdt, og at du kun har gode ting at sige om dem. Det glæder mig usigelig meget, at du anerkender hjemmeplejens store arbejde. De løber nemlig rigtig stærkt og gør det rigtig godt. Jeg synes faktisk, at de leverer en god og værdig ældrepleje.

Hvor pengene til de ældre bliver af, er et rigtig godt spørgsmål. De sidste mange år har der været besparelser i hele Odense Kommune - også på ældreområdet. Omvendt har ældreområdet modtaget en del penge, som kompenserer for mange af besparelserne. F.eks. får vi godt 30 mio. kr. fra regeringens Værdighedsmilliard, godt 40 mio. kr. fra skattestigninger, og senest 15 millioner kr. fra regeringen til bedre bemanding i hjemmeplejen. De penge er alle gået til værdighed og varme hænder. Uden dem havde vi haft omkring 200 færre medarbejdere i ældreplejen - og dét havde ikke været værdigt.

Det skal dog ikke lyde som om, at vi har alt det, vi kunne drømme om. Som du også bemærker, så bliver der stadig løbet meget stærkt. Samtidig vokser andelen af ældre og plejekrævende borgere i Odense, så der er ingen tvivl, at der er behov for flere hænder. Netop denne udfordring er én af de ting, vi skal drøfte til de kommende budgetforhandlinger. Der skal ganske enkelt flere penge til flere ældre. Det vil jeg arbejde hårdt for, og det er jeg sikker på, andre også vil.