Tiden er kommet til en ny folkeskole i centrum

Det Danmark som vi alle sammen elsker er skabt af mennesker, der har gået i folkeskolen. Her bibringes vi forståelse for verden som den er i dag, man får faglige færdigheder og man dannes. Det er en vigtig tid for vore børn, hvor de mødes på tværs af samfundsgrupper og livsanskuelser, og hvor de lærer, at liv leves forskelligt i Danmark. Odense er fuld af gode og spændende folkeskoler, men i centrum mangler vi en stor, mangfoldig og moderne folkeskole, der er det naturlige valg, og som tiltrækker familier til vores by. En folkeskole der har en grøn teknologisk/naturvidenskabelig profil med internationalt udsyn, der støtter op om Odenses transformation til en storby.

Byrådet sætter retningen for, hvilken by vi vil udvikle os til. Det har vi bl.a. gjort med Odenses Uddannelsespolitik, som tager sit udgangspunkt i det særegne ved Odense. Nemlig at vi huser en af verdens førende robotklynger, at vi har en international dronelufthavn og en IT-branche, der buldrer derudaf - blot for at nævne nogle. I den fremgår det, at vores børn skal uddannes til livet, til fremtiden og til job. Det er derfor oplagt, at en folkeskole i centrum tones i den retning, som vores fælles uddannelsespolitik er med til at sætte. Skolen skal altså have en stærk STEM-profil, dvs. fokus på tekniske kompetencer, iværksætteri, robotter og automation samt naturfag. Færdigheder som Odenses arbejdsmarked allerede nu sukker efter.

Dertil skal skolen have et internationalt udsyn og vise vejen for, hvordan man kan tage udgangspunkt i og arbejde med FN's Verdensmål i undervisningen, men også i den måde, man er skole på. Vi har nemlig også en vision om at være Danmarks grønneste storby - altså en by, der er grøn i sit udtryk, men også i sin tankegang. Ligesom vi er robotternes by, er vi også en by fuld af gartnerier og landbrug, der kunne lave sunde og grønne fødevarer, hvor bæredygtighed er i fokus.

Den folkeskole, jeg ser for mig, har en smuk og imponerende hovedindgang som et symbol på, at det er indgangen til en af vores samfunds smukkeste og vigtigste demokratisk dannende institutioner. Det er en stor skole, hvor man bliver dygtig, med plads til mindst 1000 børn, hvor man går fra 0. til 9. klasse. Der er også plads til, at børn fra andre skoler kommer til, når de begynder i udskolingen. Det kan fx være fra skoler med pladsmangel eller hvor der er fordele ved at børnene får nye muligheder, nye kammerater og nye omgivelser. Endelig ser jeg for mig, at skolen skal rumme et stort børnehus med fleksible åbningstider.

Folkeskolen i centrum skal bygges for fremtiden. Den skal være for familier, der lever deres liv i byen. Skolen skal være med til at drive udviklingen og sikre byliv, fordi centrum skal ikke alene være en by af studerende og midaldrende. I stedet for at vente på, at børnetallet bliver så højt, at man bygger en skole, skal vi selv skabe den bymidte, der også er for familier med børn. Hvis vi ønsker at tiltrække børnefamilier fra hele landet, og få dem til at leve, arbejde og betale skat i Odense, så er en børnehave og skole i centrum af høj kvalitet nødvendig - ligesom det er i Odenses øvrige lokalområder.

En folkeskole i centrum kan være endnu et fyrtårn for vores by. Hvis Odense Kommune ikke selv bygger, så kommer der en privat og gør det i stedet. Folkeskolen er, med andre ord, det svar som ingen har efterspurgt endnu - og det er den slags tiltag, der forandrer byer.