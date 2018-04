Rudkøbing: Med tanker, der bevæger sig væk fra de digitale spil og alskens moderne teknologi, har Connie Hansen og Grethe Jensen taget initiativ til at starte en brætspilscafé i Frivilligcenter Langeland på Fredensvej 1 i Rudkøbing.

Brætspilcaféen, som de to initiativtagere har døbt "Det Muntre Hjørne", og som holder åbent hver mandag fra klokken 14.00 til 17.00, har sit første arrangement mandag den 23. april.

- Nu skal vi jo først i gang, men der er allerede nu stor interesse for caféen, hvor alle mennesker er velkomne, og det er helt gratis at deltage, fortæller Connie Hansen.

I caféen kan man muntre sig med alle de gode, gamle brætspil som for eksempel Ludo, Matador med flere, ligesom der også er kortspil.

- Det handler om, at vi skal have det hyggeligt sammen, og det er ikke et krav, at man skal spille for at være her. Det er det sociale samvær, der vægtes højest, siger Connie Hansen.

Grethe Jensen fortæller, at der er gratis kaffe og te på kanden, og for dem, der skulle have lyst til at spise, serveres der en middag til rimelige penge klokken 17.00 i Frivilligcenter Langelands café.