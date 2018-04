Lokaldebat: - Ingen tør bosætte sig i yderområderne, når tingene ser sådan ud

Læserbrev: Kære Bo Libergren! Jeg blev så ked af at læse din udtalelse om, at vi her på Langeland har de samme vilkår som alle andre, når man har brug for lægevagten. Det er bare ikke godt nok, og hvordan kan du komme med så arrogant en udtalelse?

Men det må være, fordi du kun ønsker dig byer og ikke landsbyer. I Danmark er der er jo ingen, der tør bosætte sig i yderområderne, når tingene ser sådan ud. Op til vores kommunevalg var jeg til valgmøde, hvor nogle politikere sagde, at de ville forhandle med regionerne om at lave nogle satellit-lægeklinikker i yderområderne.

Lad os sige, at her på Langeland kunne det være Sundhedshuset i Rudkøbing. Dejligt. Så skulle vi have lægevagten i en måned, og så skulle dem fra Odense køre hertil, når de havde brug for vagtlæge, og sådan kunne den ellers køre rundt en måned af gangen, så kunne alle mærke, hvor svært det er at køre så langt med en meget syg person.

Jeg vil gerne give fru Bang-Jensen ret med hensyn til lægevagten, vi havde selv hendes mand som familielæge: Vi kørte engang derud klokken to om natten med vores søn, som ikke trak vejret, og vi blev modtaget med åbne arme. Dét var tryghed.

Jeg vil også lige benytte lejligheden til at prise akuthjælperne, de er guld værd - men kan jo ikke erstatte lægevagten.