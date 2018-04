Ud over de 250.000 kroner til forundersøgelsen har Realdania også sat 7,75 millioner kroner af til etableringen af de nye passager. Dermed skal Langeland Kommune ikke søge Realdania igen, hvis forundersøgelsen viser, at en omdannelse af bymidten kan lade sig gøre.

- De her byer er for vigtige til at fejle. Når man kommer ud i landdistrikterne, så er det nødvendigt, at der er en velfungerende hovedby, og derfor vil vi gerne give en håndsrækning, så de kan blive udviklet, siger han.

Rudkøbing: Langeland Kommune har fået 250.000 kroner af Realdania til forundersøgelse af mulighederne for at skabe nye forbindelser og passager i bymidten af Rudkøbing, der sammen 10 andre byer er blevet udvalgt som hovedbyer. Og her har geografien været afgørende, fortæller projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen.

De nyheder glæder borgmester Tonni Hansen (SF), der på et borgmestermøde hos Realdania fremførte de udfordringer, som Rudkøbing har.

- Jeg fortalte om de problematikker, vi har i Rudkøbing, hvor vi har besluttet at beholde detailhandlen i byen. Det giver os samtidig en udfordring i forhold til parkeringspladser og store lastbiler, samtidig med at det skal vedblive at være en hyggelig handelsby. Det var der flere andre borgmestre, der også kunne nikke genkendende til, siger han.

Tonni Hansen forklarer, at man allerede i forundersøgelsen vil lægge sig i selen for at gøre sig attraktive for Realdania.

- Det er en stor investering fra deres side, så de skal kunne se, at der er noget fornuft i det. Derfor har jeg også en forventning om, at vi er ambitiøse allerede i forundersøgelsen. Men mit indtryk er, at Realdania har et godt øje til Rudkøbing, siger han.

Det eneste, der potentielt kan spænde ben for udviklingen af Rudkøbings bymidte, er resultatet af forundersøgelsen, forklarer Björn Emil Härtel Jensen.

- Det kan jo være, det ikke kan lade sig gøre på grund af bevaringsværdige bygninger, ejerforhold, eller lignende. Det ser vi til den tid, siger han.