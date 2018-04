Debat: En travl lægevagt skal komme alle til gode

Af: Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark

Læserbrev: Kære Käthe Lund. Tak for dine spørgsmål i dit læserbrev af den 19. april. For at svare kort: Ja, jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvor opslidende det må være at køre fra Tranekær til lægevagten i Odense midt om natten med et lille barn, der har tårnhøj feber.

Det er altid opslidende med et sygt barn, og jeg kan sagtens forstå den frustration, der kommer, når man skal transportere et sygt barn. Men ikke desto mindre er det også virkeligheden for mange andre borgere i Region Syddanmark, der bor langt fra en af regionens lægevagtskonsultationer.

Lægerne har rigtigt travlt i de 20 lægevagtskonsultationer, der er fordelt over hele regionen, og jeg er helt sikker på, at jeg nemt kan finde borgere, der ligesom dig, ønsker, at de også havde en konsultation i netop deres lokalområde. Helt forståeligt, men det er desværre meget svært - hvis ikke umuligt at honorere.

I 2017 var der sammenlagt næsten 355.000 konsultationer i regionens lægevagtskonsultationer. Oven i det kommer omkring 746.000 telefonkonsultationer og godt 49.000 hjemmebesøg.

Så der var - og er­­ - tryk på i lægevagten. Og i en virkelighed, hvor der er mangel på læger, og sundhedsvæsenet generelt fattes penge, er vi nødt til at vælge de løsninger, der kommer flest syddanskere til gode.

Derfor har jeg svært ved at se det hensigtsmæssige i, at vi har døgnåbent i en lægevagtskonsultation i Rudkøbing eller steder, hvor patientgrundlaget for en effektiv konsultation ikke er til stede.

Det er netop også derfor, at jeg gerne ser, at de visiterende læger udviser konduite og tager hensyn til patientens samlede situation.

Så ja. Det er opslidende at køre langt med et febersygt barn. Det medgiver jeg gerne. Men det er ikke muligt, at alle har en lægevagt lige rundt om hjørnet. Det er ganske enkelt ikke realistisk - uanset hvor meget vi betaler i skat.