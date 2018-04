På Langeland og Strynø findes der intet mindre end fem lokalhistoriske arkiver, der værner om og arbejder for at bevare øernes historie. Det gælder også på Nordlangeland, hvor Langelandsbanens historie blev rullet ud torsdag aften.

Nordlangeland: Siden 2002 har lokalhistoriske arkiver på Langeland stået bag udgivelsen af årbogen "Øboer", som udkommer næste gang midt i oktober.

En at de lokalhistoriske foreninger, der står bag den årligt tilbagevendende udgivelse, er Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv, som torsdag aften havde indbudt togentusiast, Mogens Christensen, til at fortælle om Langelandsbanens historie.

Bøger om banen Langeland Bibliotek har fire gamle bøger om Langelandsbanen, som dog ikke er til udlån.De betragtes som klenodier. Der er kun ét eksemplar af hver. De står permanent i bibliotekets historiske samling:



- Langelandsbanen A/S - (kopier af gamle protokoller, hjemmelavet materiale).



- Ib V. Andersen: Langelandsbanen 1911-1962 (et slags hovedværk).



- B. Wilcke: Langelandsbanen (udg. af Dansk Jernbaneklub, også central).



- Langelandsbanen 1911-1936 (udg. af Langelandsbanen som 25-års skrift).



Biblioteket har desuden tre bøger om banen til udlån:



- Ulla Arndt Madsen: "På sporet".



- Ulla Arndt Madsen: "Langelandsbanen".



- Finn Christensen, (Dansk Jernbane-Klub): Langelandsbanen 1922-61.



Kilde: Langeland Bibliotek

På baggrund af dokumentation fra arkiverne og ikke mindst gamle postkort redegjorde han for et stykke dansk jernbanehistorie, som aldrig direkte kom til at omfatte Nordlangeland.

Banen nåede nemlig aldrig så langt, hvilket Mogens Christensen gav en forklaring på.

- Der var opstået et behov for at kunne komme hurtigt afsted, og her var Langeland Sakket lidt bagud. Det førte i 1902 til et møde på Hotel Langeland, hvor mellem 800 og1000 mennesker mødte op for at høre om banen. Det siges, at greven i Tranekær var imod en bane til Nordlangeland, fordi den skulle gå over hans jord, forklarede Mogens Christensen.

Har du en lokalhistorie? "Øboer - Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø" udkommer næste gang til oktober.Bag udgivelsen står de lokalhistoriske arkiver.



Alle kan bidrage med artikler til bogen.



En artikel må fylde op til fem A4-sider inklusive foto.



Der er intet krav til "årstal", og en artikel må gerne være nutidig.



Deadline for indsendelse af artikler til næste udgivelse er den 1. juli 2018.



Det var dog ikke tilfældet, og ifølge Mogens Christensen indledte grev Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær, borgermødet og manede i jorden, at han skulle være modstander af en jernbane nordpå.

Derimod handlede det mere om øens facon og befolkning, forklarede Mogens Christensen videre:

- På Sydlangeland boede der små håndværkere, som var villige til at investere. På Nordlangeland boede der bønder. De var sparsommelige, og holdt pengene i lommen. Et andet forhold var, at øens nordlige ende er smal og ikke havde det fornødne opland. Det havde også betydning, at man havde en færgeforbindelse fra Lohals og hellere ville sejle direkte til Svendborg via Dageløkke og Åsø end at tage over Rudkøbing, fortalte han.