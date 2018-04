Kloden rundt

Kina: En kænguru mistede livet og en anden blev såret, da gæster i en zoologisk have i det sydøstlige Kina kastede mursten og betonstykker mod de store pungdyr. Hændelsen fandt sted i slutningen af februar, men er først nu blevet beskrevet af kinesiske statsmedier, skriver nyhedsbureauet AFP. Gæsterne kastede angiveligt sten efter kænguruerne for at få dem til at hoppe. En 12 år gammel hunkænguru fik i den forbindelse alvorlige skader på sin fod og fik beskadiget en nyre. Sidstnævnte kostede formentlig dyret livet. Den zoologiske have, som ligger i Fujian-provinsen, har planer om at udstoppe kænguruen. Det er uvist, om gerningsmændene er blevet pågrebet og straffet. (ritzau)