Rejsen, både den fysiske og den mentale, er omdrejningspunktet for arrangementet "Din rejse" på Studenterhuset i Odense 25. april. På tre timer vil der her blive vist fem kortfilm, der handler om uretfærdighed i verden eller om at rejse.

Bag arrangementet står William Nielsen, som er i praktik hos Odense Internationale Filmfestival (Off) og til daglig arbejder i ungdomsorganisationen Aiesecs afdeling i Odense. "Din rejse" begynder med en kort introduktion til både Off og Aiesecs.

William Nielsen håber, "Din rejse" vil inspirere til at få et større udsyn til verden, så man får lyst til at rejse ud eller engagere sig i den verden, der omgiver en. Men man må også gerne komme for at få en fed filmoplevelse, fortæller ham. Kortfilm kan i sig selv, synes han, også være en slags rejse, som bare på 20 minutter kan rykke ved holdninger.

Arrangementet begynder kl. 19.00 og slutter cirka kl. 22.00.