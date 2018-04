Kloden rundt

USA: En burgerrestaurant i delstaten North Carolina vækker for tiden opsigt med en ny, eksotisk ingrediens på menuen: Tarantel. Hos Bull City Burger and Brewery kan man bestille en hamburger toppet med ost, chilisovs og en stor, ovnstegt tarantel-edderkop. Det skriver Huffington Post. Prisen for smagsoplevelsen er 30 dollar eller cirka 180 kroner. Udbuddet er dog begrænset, da restauranten kun har indkøbt 18 taranteller. Tarantellerne har fundet vej til burgerne, fordi Bull City Burger and Brewery afholder "eksotisk madmåned". Foruden edderkopper kan gæsterne blandt andet smage kød fra alligator, skildpadde, pytonslange og insekter. (ritzau)