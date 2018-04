- Udskiftningen findes i de mange markskel, stendiger, volde og levende hegn, der står over alt i landet. De er et levn fra tiden omkring udskiftningen, forklarer hun.

Øhavsmuseet Faaborg Øhavsmuseet, Banegårdspladsen 2, 5600 Faaborg. Herunder hører også Arresten, Kaleko Mølle, Den gamle gaard og Faaborg byhistoriske arkiv, der er Danmarks ældste arkiv. Det er et kulturhistorisk museum, der udforsker og formidle den fælles historie med afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommune, som museet ligger i. I 2017 fik Øhavsmuseet bevilliget 20 millioner kroner til udvikling af museet som et besøgscenter til Øhavet. De har desuden fået 1,2 millioner kroner fra Realdania og Nordea-fonden til formidlingen af fortidens og fremtidens landskaber.

Faaborg: Der findes tydelige spor af Danmarkshistorien i det meste af det danske landskab. Både istid og verdenskrige har sat sine spor. Men der findes to skelsættende forandringer i naturen, som mennesket står bag. Den første fandt sted, da stenaldermenneskene gik fra at være jægere til dyrke jorden. Den anden er udskiftningen - en af de største menneskeskabte forandringer i vores verden. Det fortæller Tissel Lund-Jacobsen, der er museumsinspektør på Øhavsmuseet i Faaborg. Lige om lidt er hun klar til at åbne op for en udstilling, der skal gøre publikum klogere på den del af historien, som ellers ikke er så synlig.

- Det er en ny ting, at vi bruger naturen i vores fritid. Med ny mener jeg, at det er et behov, der er opstået efter Anden Verdenskrig, hvor flere flyttede væk fra naturen og ind til byen, men de ønskede stadig at bruge naturen i deres fritid. Sådan har det ikke altid været, fortæller Tissel Lund-Jacobsen.

Tissel Lund-Jacobsen mener, det er vigtigt at fortælle historien om landskaberne, fordi der er en stigende efterspørgsel på naturen. Flere ønsker at bruge naturen og stiller krav til den, men der skal også være plads til at dyrke jorden, så der kommer korn og mad på bordet. Og det er i virkeligheden hele formålet med udstillingen - at vise hvordan naturen har set ud, og stille spørgsmålstegn ved hvordan naturen skal se ud i fremtiden. Hvilken del af landskabet skal være fritidsnatur, og hvilken del skal være dyrket landbrug.

Udstillingen er en del af et større projekt, som Institut for geovidenskab og naturformidling har startet. Det er et projekt, der sætter fokus på fremtidens landskaber i hele Danmark. Øhavsmusset har modtaget 1,2 millioner kroner i støtte fra Real Dania og Nordeafonden til at skabe udstillingen med. For de penge vil de lave forskellige aktiviteter for børn hen over sommeren. De laver også podcast, punkter til Historisk Altlas og et stor interaktivt board. En vigtig del af formidlingen af fortidens og fremtidens landskaber foregår desuden som ture ud i det fri, hvor man kan se de historiske levn med egne øjne.

- Det med at komme ud i naturen bruger vi meget. Det er jo netop en af vores vigtigste opgaver som øhavsmuseum at formidle kulturhistorien i det område, vi bor i, forklarer Tissel Lund-Jacobsen.

Den fysiske del af udstillinger løber fra maj til oktober. Her er det muligt at møde et par af de mennesker, der oplevede udskiftningen igennem deres liv.

- Ved hjælp af folkefortællinger og dagbøger har vi kunne genskabe personlige fortællinger fra starten af 1800-tallet, hvor udskiftningen fandt sted, fortæller Tissel Lund-Jacobsen.

Formidlingen af fortiden og fremtidens landskaber består altså af mange forskellige elementer. Og selvom landskabet er i konstant forandring, er der altid en bid af historien, der hænger ved.