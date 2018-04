Avisen om sammenlægning af busselskaber: Servicen må ikke forringes

Der er ingen oplagt grund til, at der fortsat skal eksistere to regionale busselskaber side om side i Region Syddanmark. Slet ikke, når man betænker, at man formentlig kan høste en betragtelig besparelse ved at slå dem sammen til ét selskab.

Derfor er det logisk at få undersøgt, hvor meget syddanskerne kan spare ved at lægge Sydtrafik og Fynbus sammen. Hvis en sådan analyse fører til samme resultat, som man tidligere er nået frem til - at man kan spare i alt syv millioner kroner på de to selskabers administration - kan det sagtens give mening at gennemføre en sammenlægning.

“ En sammenlægning af de to busselskaber ikke føre til, at servicen for buspassagerer og skatteydere bliver ringere.

Hidtil har de to selskaber kæmpet med næb og kløer for at undgå at blive lagt sammen, hvilket på sin vis er forståeligt, for ingen bestyrelse, ingen direktør og ingen medarbejder har lyst til at indgå i en fusion, der potentielt kan føre til, at vedkommende mister indflydelse - eller ligefrem jobbet.

Det vil imidlertid klæde Sydtrafiks og Fynbus' ledelser og bestyrelser at være åbne for nye analyser og en ny debat om en sammenlægning. For kan man spare skatteyderne for millioner af kroner og samtidig sikre buskunderne et højt serviceniveau, bør der ikke være betænkeligheder ved en fusion.

Det sidste er det springende punkt. For en fusion må ikke føre til en forringelse af det nye, store busselskabs service over for buspassagererne og ejerkommunerne. Og her skræmmer sporene, for der er i det offentlige set bunker af sammenlægninger, centraliseringer og fusioner, som muligvis har ført til en bedre lønsomhed, men som til gengæld har resulteret i en markant forringet service for borgerne, kunderne og skatteyderne. Det skal undgås i dette tilfælde.

Det er indlysende, at der kan forsvinde både nærhed og nærlokal forståelse, når man slår to selskaber fra to landsdele sammen i ét. Når funktioner samles, og når hovedkontoret flyttes væk, kan det være svært at sikre opbakning til de små, lokale busruter. Vil man på den ene side evne at spare på budgetterne - og på den anden side samtidig insistere på at sikre vigtig kollektiv trafik i landområderne? Vil de små busruter, der er så vigtige for landsbyerne på Østfyn, Sydfyn Vestfyn og andre fine fynske steder, forsvinde? Vil man - som tidligere på året - risikere, at fynske busruter atter trues med lukning, endda på et økonomisk forkert grundlag?

Både Fynbus og Sydtrafik kæmper fra tid til anden med økonomien og passagertallet. Derfor er det fornuftigt at rationalisere driften. Derfor er det fornuftigt at fjerne dobbeltfunktioner i administration og ledelse. Og derfor er det fornuftigt at skabe lettere og mere effektive beslutningsgange.

Til gengæld må en sammenlægning af de to busselskaber ikke føre til, at servicen for buspassagerer og skatteydere bliver ringere. Dén service er nemlig allerede så rigeligt udfordret.