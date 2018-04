Avisen til fødevarevirksomhederne: Tag ansvaret på jer

Det er godt, vi har en smiley-ordning for restauranter, caféer og andre virksomheder, der har med fødevarer at gøre. Ordningen er med til at sikre, at virksomhederne lever op til f.eks. de hygiejneregler, der er på området, og at virksomhederne fører en konsekvent egenkontrol, så kunderne kan føle sig sikre på virksomhedernes produkter.Ordningen er jævnligt under angreb - oftest fra virksomheder, der har fået en sur smiley fra Fødevarestyrelsen, fordi de ikke har overholdt reglerne. Denne type af angreb er som regel både uvederhæftige og utroværdige.Derfor er det en fornøjelse at se, hvor professionelt Comwell Middelfart har håndteret den sure smiley, som hotellet fik i marts: Først konstaterede man et problem. Derpå løste man problemet. Og sidenhen kommunikerede man åbent om problemet. Let og enkelt. Det kan andre fødevarevirksomheder lære meget af.

Baggrunden for, at Comwell Middelfart mistede sin elitesmiley i marts, er dyster nok: Fødevarestyrelsen blev tilkaldt, fordi der blev fundet en levende mus i hotellets frokostbuffet. Den efterfølgende kontrol afslørede muselort i bl.a. køkken og buffet - og man fandt endda et kuld levende mus. En ganske alvorlig begivenhed for en virksomhed, der gerne vil leve af at sælge mad til sine kunder.Alligevel har Comwell været åben om, hvad der er sket. Hotelkæden forklarer, hvad der er sket, og hvad man har gjort for at genskabe hygiejnen. Det er fint håndteret, og det bør alt andet lige styrke forbrugernes tillid til hotelkæden.Ærlighed, oprigtighed og åbenhed er gode egenskaber, både mellem mennesker og mellem virksomheder og forbrugere. Ærlighed, oprigtighed og åbenhed bliver imidlertid altid sat på prøve, når det kommer til de svære ting, de svære beskeder, de svære beslutninger. Fejler man her, er man hverken ærlig, oprigtig eller åben. Heldigvis fejlede Comwell ikke, da uheldet var ude.

Smiley-ordningen sikrer forbrugerne indsigt i, hvordan hygiejnestandarden er hos f.eks. bageren, i virksomhedens kantine og i det lokale hotels køkken. Ordningen er på den måde med til at skabe tillid mellem fødevarevirksomheder og forbrugere - og det er der brug for i disse år, hvor branchen vokser konstant. Der åbner hele tiden nye caféer og restauranter, og et stadigt voksende antal småproducenter af kød, grøntsager og andre fødevarer slår (stald-)dørene op. Derfor er der brug for en velfungerende fødevarekontrol - og brug for f.eks. et smiley-system, som forbrugerne let kan orientere sig i. Først og sidst er der brug for, at fødevarevirksomhederne tager ansvaret på sig - både for de hygiejneproblemer, der kan opstå, og for den efterfølgende håndtering. Her har Comwell Middelfart vist sig som et forbillede.