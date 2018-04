Musik: Den nordiske folkemusiktrio Dreamers' Circus gæster Foderstoffen i Rudme torsdag 26. april kl. 20.30 i forbindelse med dens danmarksturné i anledning af det nyeste og tredje album. Dreamers' Circus er en koncentration af musikalsk historie, håndværk og ren, uforfalsket kunstnerisk vision - på heldig vis bragt sammen i et fasttømret broderskab. Ale Carr fra Sverige, Nikolaj Busk og Rune Tonsgaard Sørensen fra Danmark har spillet over hele verden. For gruppen er folkemusikken udgangspunktet, men de skelner ikke mellem genrer; tværtimod byder respekten for traditionen dem at huske, at genren ikke samtidig bliver en spændetrøje. Folkemusikken trives bedst, når den bliver udfordret og udvidet. (sisø)