Kerteminde: Torsdag kom meldingen om, at seks fynske Fakta-butikker lukker inden udgangen af maj. I resten af landet lukker yderligere 41. Fælles for dem alle er, at de ikke har givet nok overskud. Fakta-butikken i Langegade i Kerteminde er én af de butikker, som Coop Danmark, der driver Fakta-butikkerne, har peget på, skal lukke. Det ærgrer formanden for Kerteminde Cityforening, Jonas Nielsen, at Fakta-butikken i Kerteminde nu lukker. - Min første reaktion, da jeg hørte om lukningen, var dog også, at det beviser, at Kerteminde ikke har brug for flere supermarkeder. Det må byrådspolitikerne nu forstå, pointerer cityformanden med henvisning til projektet med at bygge et bycenter på Nordre Ringvej, hvor en ekstra dagligvarebutik er med i planen. - Antallet af supermarkeder i Danmark svarer jo nærmest til, at vi havde en befolkning på 17 millioner, tilføjer han med et smil. - Og vi har ikke brug for flere supermarkeder i Kerteminde.

Ønsker om Rema 1000 i Langegade