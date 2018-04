Fyns Almennyttige Boligselskab vil havde Højesteret til at afgøre, om selskabet har ret til at smide familie ud fra lejlighed i Birkeparken.

Det er nu op til Højesteret at afgøre, om en familie kan smides ud af Birkeparken i Vollsmose på grund af, at familiens søn var involveret i optøjer i Bøgeparken i juni 2015.

I september 2017 afgjorde Østre Landsret, at familien ikke kan opsiges, hvilket har fået Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) til at anke dommen til Højesteret, som behandler sagen fredag.

Også boligselskabet Civica har ført sager for at få opsagt familier til de personer, der blev dømt for at kaste brandbomber efter politiet i Vollsmose, men mens det er lykkedes Civica at få rettens ord for, at det er lovligt at smide lejere ud af Bøgeparken, har det altså forholdt sig anderledes for FAB, der har lejligheder i Birkeparken.

Direktør Jens Pilholm præsenterede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for problemstillingen, da ministeren i november 2017 var på besøg i Vollsmose, og Søren Pape Poulsen mente, at det var "absurd".

- Sagen er, at man ikke kan se matrikelgrænserne. Men faktum er altså lige nu, at hvis du står på den ene side af en fliserække, er det ikke så slemt at kaste molotovcocktails efter politiet. Mens hvis du står på den anden side, er konsekvenserne nogle helt andre, sagde Jens Pilholm dengang.

Ifølge Ritzau falder der ikke dom i Højesteret-sagen fredag, men først senere.