- Jeg er utrolig glad for at blive en del af HC Odense Herrehåndbold, efter Odenses oprykning og med det professionelle setup ser jeg det som et naturligt match for mig, da jeg samtidig er bosiddende i byen og studerer på SDU, så det passer rigtigt godt ind i min hverdag. Jeg har store forventninger til de kommende sæsoner og glæder mig meget til at arbejde sammen med Loke Brasen, således at vi kan udgøre et stærkt makkerpar i målet. Vi er både kollegaer og konkurrenter, men det vigtigste er, at holdet præsterer og vi får flest mulige point.

Sportschef Sune Gren:

- Jeg har gennem de sidste sæsoner fulgt Mathias' udvikling tæt og TM Tønders nedrykning og det faktum, at Mathias bor i Odense, gjorde det ret nemt for mig, da jeg skulle sætte retningen for en ny makker til Loke Brasen i målet. Jeg er rigtig glad for, at Mathias ser de samme perspektiver i HC Odense, som vi selv gør, og det at vi kan hive en ung, men rutineret målmand ind på en toårig aftale, er noget vi er meget glade for. Det betyder meget for os at have ro på den position.

HC Odense skal i næste sæson i 1. division blandt andet spille lokalopgør mod Otterup og målet er at etablere sig omkring midten af rækken.