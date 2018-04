Faaborg: Der er fokus på maden til folk ramt af KOL ved et foredrag med diætist Lene Marie Moritzen 30. april kl. 14.30 i Tømmergården, Faaborg. Hun fortæller om madens betydning for folk, der vejer for meget eller for lidt.

Netværksgruppen Kol/lungepatienter arrangerer, pårørende er velkomne. /EXP