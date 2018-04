Arne anmelder

Jeg mindes ikke på noget tidspunkt at have oplevet historien om Struensee være fortalt så oplysende, så nuanceret, så perspektiveret - og så velskrevet. Det er en bog, der lyser af historisk substans.

Historien om den unge, tyske læge, der blev en nær ven af den sindssyge danske konge, Christian den Syvende, kom til Danmark, blev kongens livlæge og nære fortrolige og hurtigt overtog den reelle magt i landet og indledte et forhold til den unge dronning, har alt det, en historie skal have for at overleve såvel forskernes viden som tidens tand.

Kort sagt: Struensee kørte med fuld fart over for rødt lys. Det måtte ende galt. Og det gjorde det.

Men Struense var meget andet det. Og så var der en hel masse, han absolut ikke var. Han var eksempelvis ikke i stand til at begå sig i forhold til drevne politikere. Han var politisk naiv, manglede på afgørende felter psykologisk sans, og han savnede blik for såvel det politiske spil som for kongens betydning i enevældes samfund.

I eftertiden er Struensee blevet en helteskikkelse. Billedet på den veluddannede mand, der kom til det primitive, enevældsstyrede Danmark. Oven i købet med en sindssyg konge. Struensee indførte mere human retspleje, bekæmpede magthavernes brutalitet og ville sammen med sin elskerinde, dronningen, gøre Danmark til et mere humanistisk, mere socialt, mere videnspræget land - kort sagt modernisere landet til gavn for menigmand.

Noget af det interessante i den nye bog om Struensee er - ud over dens ubestridelige kvalitet - at Ulrik Lange udfordrer de mange myter omkring Struensee.

Struensee var stadslæge i Altona ved Hamburg, da han i 1767 mødte den danske konge, Christian den Syvende, der var på "dannelsesrejse" i Europa.

Kongen blev så begejstret, at han knyttede Stuensee til selskabet, og da Christian den Syvende vendte hjem til Danmark, gjorde han Struensee til livlæge. Struensee udviklede et stærkt, fortroligt forhold til den forvirrede konge - og også til dronningen, Caroline Mathilde. Fra 1770 blev han dronningens elsker. Meget tyder på, at Struensee var far til kongeparrets datter, Louisa Augusta.

Gennem det nære forhold til regenten og dronningen skaffede Struensee sig overordentlig stor magt. Det lykkedes ham at indføre et kabinetsstyre med sig selv som greve og gehejme-kabinetsminister. Han kunne på egen hånd udstede love. De skulle så bare skrives under af kongen. Den sindsforvirrede konge skrev under på hvad som helst. Og Struensee havde fart på. Han fik kun 16 måneder som landets faktiske magthaver, før han blev styrtet. Men han nåede at udstede omkring 2000 kabinetsordrer.

Hans store magt, hans udnyttelse af denne til egne og venners fordele og hans forhold til dronningen måtte føre til et modkup.

Det kom om natten mellem 17. og 18. januar 1772.

Struense og dronningen havde været til maskebal om aftenen. Tidligt om morgenen blev de begge arresteret. Dronningen blev ført til Kronborg og spærret inde der. Struensee og hans nære ven, hofmanden Enevold Brandt, blev fængslet på Kastellet. Bag kuppet stod enkedronning Juliane Marie, Frederik den Femtes anden hustru, samt arveprins Frederik.

En ekstraordinær domstol blev nedsat. Den dømte Struensee for magtmisbrug og for forholdet til dronningen. Både han og Brandt blev desuden dømt for majestætsfornærmelse. Begge blev dømt til døden. Og Christian den Syvende underskrev dødsdommene.