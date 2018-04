Det er ikke kun politiet, kommuner og forsikringsselskaber, der i disse måneder har travlt med at destruere personfølsomme oplysninger.

Også landets mange skoler og uddannelsessteder er i fuld sving med at makulere tusindvis af personlige papirer. Det sker, fordi skærpede EU-regler træder i kraft den 25. maj i år. Overholder man ikke reglerne, risikerer man bøder i en helt ny størrelsesordning. EU-forordningen opererer på et bødeniveau på fire procent af en virksomheds globale omsætning - eller op til 20 millioner euro.

Persondataforordningen Fra den 25. maj 2018 bortfalder den danske persondatalov, og de nye regler i EU-Persondataforordningen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger.



Den skal blandt andet give borgere bedre digital beskyttelse mod misbrug eller overdreven brug af personlige oplysninger, der ligger uden for det område, de har givet samtykke til.



I forbindelse med de nye sikkerhedsregler definerer EU persondata som alle former for information, der identificerer eller kan bruges til at identificere en person, herunder også kodede oplysninger. Virksomheder og offentlige instanser skal sætte sig ind i flere aspekter:



1) Som almindelige persondata regner man almindeligvis oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Fortrolige persondata omfatter cpr-numre, økonomiske forhold og billeder. Følsomme persondata vedrører blandt andet etnicitet, straffeattest, seksuel eller religiøs orientering og helbredsforhold.



2) Alle disse data skal sikres mod misbrug. Det har gennem flere år været lovbefalet. Pr. 25. maj gælder nogle omfattende og skærpede fælleseuropæiske krav til, hvordan oplysninger om både ansatte og kunder opbevares og behandles. Ved overtrædelse risikerer man bøder i millionklassen.



3) Både medarbejdere og kunder har til hver en tid krav på at få oplyst hvilke data, virksomheden har registreret, ligesom virksomhederne skal efterkomme alle krav om, at oplysningerne skal slettes.



Kilder: Dansk Erhverv, Altinger og IT-Branchen

Et af de steder, hvor man er godt i gang med makuleringen, er på Sydfyns Fri Fagskole i Skårup.

- Vi har ønsket at overholde kravene i persondataforordningen til tiden, og da vi tidligere har gemt blandt andet elevudtaleleser i 10-15 år, fik vi her i april travlt med at rydde grundigt op, fortæller forstander Birthe Sørensen.

Til at hjælpe med den opgave valgte man Dansk Sikkerheds Makulering, der er det eneste firma på Fyn, der makulerer papirerne på stedet.

Gode råd til virksomheder Opbevar al personfølsomt materiale aflåst, indtil det kan destrueres.



Lad aldrig eksternt personale stå for tømning af papirer med personfølsomme oplysninger.



Stå enten selv for at bortskaffe papirerne eller vælg en samarbejdspartner på området, hvor det er muligt at overvære makuleringen af materialet.



Undgå at den eksterne samarbejdspartner kører de personfølsomme data til bortskaffelse 'ude i byen'.



Når I vælger samarbejdspartner, så sørg for at få en fortrolighedserklæring/samarbejdsaftale, der kan bruges til eventuel dokumentation.



Vær på forkant med sikring af IT-systemer, så du minimerer risikoen for hacking.



Skulle det alligevel gå galt, så husk at man altid har oplysningspligt til Datatilsynet.

Firmaet har særligt travlt i disse måneder. Det seneste halve år er antallet af makuleringsaftaler steget 35 procent i forhold til året før. Firmaet får mellem 40-50 nye kunder om måneden, og det er næsten en fordobling.

- Det er ikke kun advokater, banker, revisorer og offentlige kontorer, der skal makulere personfølsomme data efter de nye krav. Alle virksomheder, store som små, skal leve op til kravene, lyder det fra Allan Kvist Jepsen, ekspert i mobil makulering ved Dansk Sikkerheds Makulering.

Selvom virksomheden får opgaver som aldrig før, kan den godt følge med efterspørgslen.

- Vi har fem lastbiler, og de kan godt nå det, de skal. Men hvis vi pludselig får meget mere at lave, så investerer vi i flere lastbiler og chauffører, forklarer han.