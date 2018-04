Fra den 12. februar 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Teamleder i APM Terminals-Aarhus A/S Erling Dall Jensen, Ry. Lagerforvalter i STARK Horsens Jan Kjær Hansen, Horsens. Fhv. seniorkonsulent i Ljungdahl A/S Max Bo Jensen, Bagsværd. Den kongelige belønningsmedalje: Fhv. typograf i Amcor Flexibles Horsens Carsten Gørup Nørgaard, Horsens. Bygningsmaler i Malerselskabet SBM A/S Ejnar Jens Kristian Geisler, Brønshøj. Fhv. fagkonsulent i Tryg Forsikring A/S Henrik Clemmensen, Malmö. Fhv. tekniker i Electrolux Home Products Denmark A/S Jørn Guldhammer Christensen, Storvorde. Fhv. chefkonsulent i AP Pension Ken Højgod, Frederiksberg C. Postarbejder i PostNord Danmark Kurt Dahl Pedersen, Fredericia. Fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank Danmark Lisbeth Kitten Damgaard Emche, Ringsted. Fhv. maskinarbejder i Rynkeby Maskinfabrik A/S Ole Nielsen, Nyborg. Kontorassistent i Helsinge Maskinforretning A/S Peder Elo Sander Jørgensen, Helsinge. Fhv. mekanisk ingeniør i Haldor Topsøe A/S Peter Charles Williams, Taastrup. Fhv. formreparatør i Smurfit Kappa Danmark AS Villy Gaarde Jensen, Egtved. /ritzau/