Svendborg: I efteråret kunne fortællingen om "Barn Nr. 33" opleves fremført på det tidligere børnehjem, Aaløkkegaard, i Odense. I samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, Statens Kunstfond og Odense Kommune, kan man nu opleve den stærke, aktuelle og roste teaterforestilling på film.

Det er anledningen til, at Danmarks Forsorgsmuseum torsdag den 26. april inviterer til en aften med både foredrag, film og samtale. Teaterleder Jeppe Sand, som i efteråret 2017 skabte teaterforestillingen om det tidligere børnehjem, besøger museet til et særligt tilrettelagt arrangement. I foredraget vil man kunne høre om processen, udfordringerne og oplevelsen med at dramatisere den barske og vigtige børnehjemsfortælling. Derefter vil man kunne opleve forestillingen på film, som er blevet professionelt filmet på "Aaløkkegaarden".

Teaterforestillingen og filmprojektet er skabt med udgangspunkt i Frede Farmands selvbiografiske værk "Barn nr. 33 - et barnerequiem", og det er ud fra barnets stemme, at de hårde vilkår på børnehjemmet beskrives. Programmet begynder klokken 19 på museet på Grubbemøllevej, og det koster 50 kroner at deltage, med mindre man er medlem af museumsforeningen.