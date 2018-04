Rejsegilde

Assens: Om et par måneder forventer Bryggeriet Vestfyen at kunne tage en helt ny administrationsbygning i brug. Det er et stigende aktivitetsniveau på bryggeriet, der har øget behovet for at virksomhedens administrative medarbejdere får mere plads og dermed kan binde de enkelte afdelinger bedre sammen.

Bryggeriet har i flere år arbejdet på at bygge en ny administrationsbygning, men bryggeriet har hidtil skønnet, at udgifterne til en ny administrationsbygning var for høje i forhold til udbyttet af en sådan. Bryggeriet har derfor i stedet valgt en løsning, hvor man bygger til den eksisterende administrationsbygning - den tidligere direktørbolig - og således forbinder de to bygninger til et samlet bygningskompleks ved hjælp af en gangbro.

“ Vi er 100 procent sikre på, at vi bliver både glade og stolte over den nye bygning, og at det også er noget, som byens borgere vil anerkende. Poul Mark, direktør Bryggeriet Vestfyen

Fredag middag blev der holdt rejsegilde på den nye bygning, der er tegnet af AI Arkitekterne. Arkitektfirmaet har forsøgt at skabe en moderne og tidssvarende bygning med respekt for det eksisterende byggeri.

- Den nye bygning er også tænkt som et nyt vartegn for bryggeriet. Man må gerne kunne se, at bryggeriet har en historie, der går tilbage til 1885, men vi vil også gerne signalere, at vi er en virksomhed, der er moderne, og hvor der er sket en udvikling. Vi er 100 procent sikre på, at vi bliver både glade og stolte over den nye bygning, og at det også er noget, som byens borgere vil anerkende, sagde direktør Poul Mark, der samtidig lovede, at den gamle fabriksfacade ud mod Fåborgvej også snart får en opfriskning.