Den markante 14 etagers bygning på Fisketorvet midt i Odense har skiftet ejer for anden gang på knap tre år. Den nye ejer er ejendomsselskabet Dades, der har store planer med den markante bygning, som trods meget nyt byggeri på og omkring Thomas B. Thriges Gade fortsat er et pejlemærke midt i Odense.

- Det er en spændende ejendom, et vartegn for Odense, og vi har flere planer med den, fortæller adm. direktør i Dades, Boris Nørgaard Kjeldsen, til avisen.

- Vi vil indrette flere lejligheder i ejendommen, ligesom vi har planer om at udnytte den byggeret, der ligger på et område ved siden af bygningen. Den hvide bygning ved siden af (tidligere pengeinsitut, red.) er udlejet til en virksomhed i restaurationsbranchen og er ved at blive nyindrettet, oplyser Dades-direktøren.

Den omdiskuterede - og af nogle udskældte - lysreklame på toppen af ubygningen sker der ingen ændringer med.

- Der er indgået en flerårig lejeaftale, og den vil vi naturligvis respektere. Så der sker ingen ændringer, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Ejendommen blev købt for 73 millioner kroner for knap tre år siden. Det har ikke været muligt at få oplyst prisen ved den aktuelle handel fra nogen af parterne, dog oplyser Dades, at der er tale om et "trecifret millionbeløb". Fra anden side erfarer avisen, at der er tale om en salgspris på 140-150 millioner kroner.

Sælgeren, Capital Investment, har ingen kommentarer til handlen ud over denne fra partner Jesper Damborg:

- Odense viste sig ikke at være det, vi havde regnet med.

Men det synes Dades derimod. Det er ejendomsselskabets første store investering i en erhvervsejendom i mange år i Odense, og det er ikke den sidste, håber direktøren.