Torvehandlen i Ringe er nu udvidet med slagtervarer. Det får byens egen slagter til at kritisere kommunen for at spænde ben for hans forretning.

For 10 år siden vedtog kommunalbestyrelsen et sæt retningslinjer for torvehandel i Faaborg og Ringe. Administrationen ligger hos Vej og Trafik i Faaborg.Retningslinjerne omfatter pris og størrelse for for stadepladser ved de ugentlige torvedage, samt regler for renholdelse, opstilling af boder og el-forbrug.Tilladelse til torvehandel skal søges skriftligt. Ansøger skal være momsregistreret, men i øvrigt stilles ingen krav om vareudvalg eller lignende. Det er stadeholders eget ansvar at indhente fornøden godkendelse fra fødevaremyndigheder eller lignende.

Det samme slagtehus leverer kød til John Breum, som for knap et år siden overtog den lukkede slagterbutik i Jernbanegade under navnet Midtfyns Slagteren. Han er langtfra begejstret ved udsigten til en konkurrent på Torvet.

- Fredag er min bedste dag, og havde jeg nu været i gang i 10 år, så jeg havde nået at opbygge en kapital, kunne jeg bedre tage konkurrencen op, siger John Breum.

Efter nyhedens interesse for den genåbnede slagterforretning lagde sig lidt, har han siden årsskiftet kæmpet med vigende omsætning. Det skulle den kommende grillsæson have rådet bod på.

- Fra påsken og tre måneder frem er jo årstiden for slagterne, bemærker John Breum.

Sin kritik retter han især mod Faaborg-Midtfyn Kommune, der har givet Fyns Gourmetkød tilladelse til en stadeplads på Torvet i Ringe.

- Kommunen har opfordret mig til at at deltage i et initiativ om at styrke det lokale erhvervsliv på gadeplan. Samtidig spænder kommunen ben for min forretning ved at tillade en anden slagter på Torvet. Det hænger bare ikke sammen. Svaret ville måske være givet på forhånd, men jeg synes godt, at kommunen kunne lave en høring, når det drejer sig om tilladelser til torvehandel - ligesom det er tilfældet, hvis man vil bygge noget, siger John Breum.