Det er ikke nemt at være Bente Jakobsen for tiden. Hun har i mange år været vant til at bruge blok og papir til at styre det administrative hos Ejby Tømrer- og Snedkerforretning.

Men der er sket store ændringer på den front, efter virksomheden er blevet overdraget til sønnen Michael Jakobsen. For han besluttede, at arbejdsgangen på kontoret på Nørregade i Ejby skulle opdateres.

Ejby Tømrer- og Snedkerforretning Virksomheden er familieejet og bliver nu drevet af Michael Jakobsen, der er tredje generation.Michael Jakobsen står for den daglige drift, men deler ejerskabet ligeligt med sin far Finn Jakobsen.



Michael Jakobsen ejer bygningerne og bor med sin kone og to børn ved siden af værkstedet på Nørregade i Ejby. Det er hans barndomshjem, og han er flyttet tilbage, efter hans forældre Finn og Bente Jakobsen solgte ham bygningerne for to år siden.



Michael Jakobsen er også udlært mekaniker, men han mistede interessen for faget og kom i lære som tømrer hos sin far. Efter han blev udlært, arbejdede han nogle år som svend, inden generationsskiftet blev sat i gang.



Michael Jakobsens forældre Finn og Bente Jakobsen arbejder stadig i tømrerforretningen. Bente Jakobsen tager sig af bogholderi og anden administration, mens Finn Jakobsen primært udarbejder tilbud, men han er også at finde ude på pladserne.



Fordelingen af kunder er cirka 30 procent boligforeninger, 30 procent erhverv og resten er private kunder. I år vil andelen af opgaver til boligforeninger fylde mere end 30 procent, da virksomheden har nogle store opgaver i blandt andet Vissenbjerg og Odense.



Der er 18 ansatte inklusiv tre lærlinge.

- Min mor og far har kørt med det samme regnskabsprogram siden 1995, og alt er foregået med papir og blyant, men fra 1. januar i år er det hele blevet digitaliseret, fortæller Michael Jakobsen.

- Det har været nemt for mig, og jeg er rigtig glad for det. Jeg kører alting på computeren nu, og det skal min mor og far lige vænne sig til. Min far har altid haft en fornemmelse for de enkelte sager og har erfaringen til at se, at det her gik godt, men nu kan jeg gøre alting op og hele tiden se, hvordan det går med projekterne. Så skal jeg ikke have ondt i maven over, hvordan det går.

Men ellers har Michael Jakobsen ikke lyst til at lave de store ændringer i firmaet, som han nu er tredje generation i.