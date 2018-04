Assens: De igangværende overenskomstforhandlinger får nok et ord eller to med på vejen, når LO Vestfyn, AOF Assens-Middelfart, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og DSU holder fælles 1. maj arrangement under overskriften "Alle skal med" i Skovpavillonen i Assens. Det bliver fra kl. 12.30 med fællesspisning og slutter kl. 16. Inden da er der fanemarch kl. 12 fra det gamle apotek, via Torvet og rådhuset til Skovpavillonen. Flemming Hansen går i front med musik. Som noget nyt har arrangørerne bedt stand up komikeren Valdemar Pustelnik give deltagerne et frisk pust om fagbevægelse, politik og samfund, og det lokale band Slaraffenband sørger for musik, der kan synges med på.

Udover overenskomstforhandlingerne, som har stået på i flere måneder og netop nu spidser alvorligt til, vil talerne komme ind på deres faglige og politiske mærkesager, Talerne er Lise Müller næstformand i SF, Annette Christiansen formand 3F Nordhøjfyn, Emil Balling næstformand i DSU og jobpatruljeaktivist, Julie Skovsby, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Victoria Velásquez, folketingskandidat for Enhedslisten. Poul Erik Kristiansen er toastmaster. Der vil også være en lille konkurrence. Vinderne udtrækkes kl. 16. Menuen er helstegt pattegris med tilbehør. Sidste frist for bestilling af spisebilletter er 26. april på mobil 2728 8334 eller mail birthe5500@hotmail.com. Skovpavillonen vil sælge drikkevarer, pølser m.m. og kaffe og kage. Alle er velkomne. /EXP