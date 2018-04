Svendborg: På tirsdag holder Oure Kirke velgørenhedskoncert med Mads Toghøj. Koncerten er til fordel for Kirkens Korshærs nye varmestue i Svendborg, og selvom det er gratis at lytte med, så opfordres man til at støtte varmestuen med et beløb.

Foruden Mads Toghøj medvirker organist ved kirken, Christian Søgaard, sammen med Kollegakoret.

Mads Toghøj, som nu er bosiddende på Sydfyn, har rødder i Skagen, og "Rødder" er netop titlen på hans tredje og seneste album, som er en stor hyldest til barndomsbyen Skagen. Centrum i hyldesten er Mads' morfar, Thomas Jensen, bedre kendt under navnet Fisker Thomas.

- Så mon ikke vi kan forvente et par numre herfra, siger Hanne Bering Jensen, kasserer i Oure, Vejstrup og Lundeborg sognes Menighedsråd.

- Mads' nummer "Homeless" vil være et naturligt valg til koncerten. Og så er Mads en rigtig dygtig fortolker af Elvis Presley, så jeg tror godt, at vi kan forvente en fantastisk aften i Oure Kirke, siger hun i en mail til avisen.

Der er fri entré til koncerten, men menighedsrådet - og Mads Toghøj - opfordrer som sagt til at donere et beløb. Koncerten starter klokken 19. (gige)