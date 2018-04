Faktarama

Medicin: Ved at bruge rotter, kan man hurtigere og billigere opdage tuberkulose hos børn. Det viser et forsøg ved Sokoine University of Agriculture i Tanzania, hvor der blev samlet spytprøver ind fra 982 børn under fem år. En billig og almindeligt brugt standardtest under mikroskop afslørede at 34 børn havde tuberkulose. Herefter blev spytprøverne placeret ud for rotter, der var blevet trænet på samme måde som rotter, der kan lugte landminer. De snusede sig frem til yderlige 57 tilfælde. Rotterne fandt altså tre gange så mange tuberkuloseramte børn som mikroskoptesten. Undersøgelsen blev inspireret af lokal folketro, der siger, at tuberkulosesmittede udskiller en speciel duft. Rottemetoden kan revolutionere bekæmpelse af tuberkulose i ressourcesvage lande, hvor man ikke har råd til en mere pålidelig test. Nu kan man måske nøjes med at bruge den dyre test på de prøver, rotterne reagerer på. En rotte kan teste 100 prøver på en halv time, mens det tager en laborant fire dage. (hafa) Kilde: Forskning.no