Thora Pedersen flyttede til værksbyen i Skærbæk i 1952. Det var en svær overgang. Nu kan hun ikke forestille sig et bedre sted at bo.

Skærbæk: Thora Pedersen fylder 100 år 22. april. - Det er, fordi jeg er så nysgerrig, siger min familie. Thora Pedersen har ikke selv noget bud på, hvordan hun har nået sin høje alder. Hun har levet et almindeligt liv uden mange tanker på, hvad der er sundt og usundt. Men hun har aldrig røget, understreger den nydeligt klædte gråhårede dame med det imødekommende smil. “ Det bliver hyggeligt at holde 100 års fødselsdag. Thora Pedersen Øjnene stråler af liv, men synet er ikke længere til hverken tv eller avislæsning. Derfor glæder hun sig over sine lydbøger og Fæstningsjournalen med lokale avisnyheder. Hørelsen er heller ikke helt, hvad den har været, men hovedet fungerer upåklageligt. Thora Pedersen har altid været i fuld vigør. Hun har overlevet den brystkræft, som hun blev ramt af som 85-årig, og hun er kommet sig efter vinterens hårde influenza.

Kan godt lide selskab

Thora Pedersen bor i lejligheden lige under den lejlighed på Stegenavsvej i Skærbæk, som hun og manden flyttede ind i, da han i 1952 havde fået arbejde som kedelpasser på Skærbækværket. Siden fik de og deres tre sønner hus i værksbyen. I sin stue med de mange familieportrætter, en god lænestol og "den bedste ven" - rollatoren - inden for rækkevidde, befinder hun sig godt. Her i lejligheden vil hun ende sine dage. Hun nyder selskab og er så heldig at have en familie, som gerne besøger hende. Svigerdatteren Gitte og sønnen Fritz i Taulov køber ind og laver mad til hende. En anden søn og svigerdatter, som bor i Børkop, er også tæt på, mens den tredje søn desværre er død. En lille alarm med en trykknap ligger på sofabordet. Den ringer hun på, når der er brug for naboen Egons hjælp. Han er den eneste, der får lov til at trække stueuret op - et arvestykke fra hendes mors hjem. Også hjælpen fra kommunen har hun lutter ros til. Seks gange i døgnet kommer hjemmehjælpen forbi.

Svært at flytte til Skærbæk

Skærbæk er blevet hendes hjemegn. Sådan var det ikke, da familien flyttede hertil fra Randers. Hun husker Skærbæk som en stor mark med to fisker-familier som de dominerende indbyggere. Det var et lukket samfund, og de små sønner fik tæsk, indtil en af dem en dag spurgte, hvorfor fisker-drengene slog. Så hørte det op. Forklaringen var, at folkene på det nye Skærbæk-værk var fine på den. Det hjalp også, da Elbohallen i Taulov blev opført. Det havde Thoras mand Hans Anker Pedersen stor andel i, da han var med i bestyrelsen, som stod bag halbyggeriet. - Her fik børnene et naturligt sted at mødes, husker hun.

Kendte hele Skærbæk

Med mandens engagement i idrætslivet og de mange bekendtskaber fra Skærbækværket voksede omgangskredsen. - Dengang kendte vi de fleste, og vi var altid i byen, erindrer hun,der passede hjemmet, mens børnene var små. Siden fik hun arbejde i Nr. Bjert Bageri. Da hun efter 15 år ville til at nyde sit otium, kom det kioskejeren i Skærbæk for øre. Han hyrede hende, og det blev til endnu otte år på arbejdsmarkedet.

