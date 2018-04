Ledelse

Peter Møhring har arbejdet som konsulent for private og offentlige virksomheder gennem årtier. Han ser en klar sammenhæng mellem motiverende ledelse og gode bundlinjeresultater. Men ser først og fremmest alt for meget ledelse gennem frygt. For sådan er vi alle opdraget.

- Du er ikke den første, der har sagt det. Tro mig. Men der er bare noget ved den titel og de ord. Noget, der forstyrrer og provokerer, og det giver måske den opmærksomhed, som jeg gerne vil have med bogen. Jeg vil rigtigt gerne sælge mange bøger, siger han, for han kalder bogen vigtig i en tid med på et til tider ensporet fokus på performance. Og så er vi igang. For hvis man tror, at Peter Møhrings tanker om medinddragelse og motivation som essentielle vækstfaktorer bunder i et tankesæt, der ikke har grundfokus på en god bundlinje, så tager man grueligt fejl.

Vi begynder med en fordom, og den kommer fra skribenten bag denne historie - stilet til direktør Peter Møhring, der driver sin egen konsulentvirksomhed CHQ: Hvis man gerne vil ind på de bonede gulve og hjælpe store virksomheder med forandringsprocesser og bedre bundlinje, så er det et selvmål at kalde sin bog om ledelse for "Leadership for Socialists and Lovers". Han smiler af udlægningen.

Og det er i den proces, Peter Møhring har fået øje på frygten og konkurrencen som den største modstander. Frygten for chefen, frygten for at vise svaghed, frygten for at blive fyret. - Frygten er ineffektiv. Den gør os syge, og den koster virksomhederne afsindigt mange penge. Men det er svært at lede, hvis du ikke benytter dig af frygten. Det er meget vanskeligere at få folk til at følge dig uden at bruge frygt som virkemiddel. For den ligger så indgroet i os. Den ligger i vores undervisningssystem i folkeskolen. I klasseledelsen. Læreren stiller et spørgsmål og hvem er det, der rækker hånden op? Det er dem, der kan svaret. Resten krymper sig af frygt. Det er jo et absurd læringssystem, og vi tager det med på arbejdspladsen, når vi bliver voksne. Vi hævder os på bekostning af vores kolleger, fordi vi får anerkendelse og ros for at kunne svaret. Men det er jo ikke i virksomhedens interesse, at nogle af medarbejderne skal holdes nede. Hvad sker der, hvis vi i stedet formår at få alle med? At skabe en arbejdsplads, hvor alle byder ind uden frygt for, at det de kommer med, er forkert, spørger han. - Så skaber vi trivsel på den lange bane. Og med trivsel kommer lysten til at udvikle og dermed følger resultaterne, siger Peter Møhring.

"Det store kulturskifte" er aktuelt i mange brancher i en digitaliseringsalder, hvor hele brancher er under forvandling og dermed øget pres. Så der er brug for redskaber, der kan hjælpe. - Når man skal igennem en så svær proces, er der brug for at ledelsen tager ansvar gennem transparens og etik. Og medinddragelse. Men i rigtigt mange virksomheder er der så travlt, at chefen hele tiden sidder i møde og derfor ikke rigtigt ved, hvad der foregår "på gulvet". Og der kan være stor forskel på den virkelighed, som ledelsen mener at have meldt ud, og så den virkelighed, medarbejderne oplever. Det er den oplevede virkelighed, ledelsen skal tage ansvaret for, siger Peter Møhring. Når han går ind som konsulent har han den fordel, at han i løbet af få dage sammen med direktionen på stedet får på plads, hvor udfordringen ligger. - Jeg er fri af intern politik og kan også hurtigt få tilliden hos medarbejderne - fordi jeg ikke er ledelsen. Så provokerende sagt kan jeg gøre det arbejde, som ledelsen ville gøre, hvis de havde mere tid. Og jeg kan formidle den viden og samle de værdier, som medarbejderne burde kende, men som de bare ikke har haft tid til. Herfra kan man begynde på samskabelsen, siger han.

Når det er sagt, er han ikke modstander af performance-kulturer. Det må bare ikke stå alene. - Hvis du har en gruppe, hvor alle trives med at konkurrere, så kan det være en fin metode - så længe man er opmærksom på, om alle nu også er med. Det samme gælder for KPI'er. Vi har dem på enhver arbejdsplads. Det er bare ikke alle steder, de er skrevet ned. Men ved at gøre det, kan man i det mindste tale om dem og indimellem udfordre dem. For mig er det vigtigste, at man er bevidst om, hvad man gør, hvadenten man kører performance eller inddragelse. Og så vil jeg sige, at du

kan sagtens få gode resultater ved hjælp af frygt på kort sigt. Men uden trivsel får du det ikke på lang sigt, siger Peter Møhring.