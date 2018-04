Faktarama

Biologi: En af verdens største myrearter, den op til to cm lange Matabele-myre, der lever i Afrika syd for Sahara, har en særdeles veludviklet akutbehandling af tilskadekomne. Det har biologer fra Universität Würzburg i Tyskland opdaget. De store myrer lever af termitter, som under de daglige angreb bider hårdt for sig med kraftige kæber. Og så går ambulancetjenesten i funktion. En såret myre udskiller et stof, der virker som et nødsignal og får kammeraterne til at bære den tilbage til tuen. Her modtager den akut behandling af andre myrer, som slikker patientens sår kraftigt i flere minutter for at forhindre infektion. Slikningen er så effektiv, at den mindsker dødsraten med op mod 70 procent. Hvis en myre har mistet fem ud af seks ben, bliver den imidlertid efterladt på slagmarken, og forskernes observationer viser, at det er den sårede myre, der selv beslutter, om den er værd at redde. En lettere såret myre ligger helt stille og afventer ambulancemyrerne, mens de hårdt sårede myrer bevæger sig voldsomt og viser kammeraterne, at her er en, de godt kan springe over. Lige på det punkt kommer vi nok ikke til at overhale myrerne. (hafa) Kilde: Weekendavisen/Sciencemag