Et smittefarligt herpesudbrud blandt flere heste på Fyn har fået læger til at råde rideklubberne til at holde lukket. Hestene hos Ebberup Rideklub er ikke ramt, men personalet tager situationen alvorligt, da sygdommen kan betyde aflivning.

Ebberup: Efter et ridestævne på Dalumgaard Rideklub er der blevet konstateret et udbrud af den meget smitsomme virus hesteherpes.

Klubben har også taget sine forholdsregler. Mette Tang Hansen skifter tit tøj, så hun ikke risikerer at bære smitten mellem hestene, og hver morgen og aften tager de hos rideklubben temperaturen på alle hestene, da feber er første tegn på, at dyret er ramt. Hesteherpes starter som en almindelig feber, men kan give slinger i bagpartiet og lammelser, der kan gøre aflivning nødvendigt.

- Det er for at sikre at smitten ikke kommer i vores stald, siger Mette Tang Hansen, der har arbejdet med heste i 24 år og underviser omkring 10 elever udefra, der ugentligt kommer med deres egen hest.

Man kan ikke vaccinere imod hesteherpes, der heller ikke smitter mennesker. Derfor er alt, man kan gøre, at holde øje med om ens hest ser frisk ud. Stopper den med at æde, og er dens temperatur over 38,2 grader, skal man kontakte en dyrlæge med det samme, fortæller Mette Tang Hansen.

- Det er ikke farligt for mennesker, men det kan have døden til følge for hestene, og derfor er det alvorligt, for der er ikke nogen, der ønsker at miste deres kære dyr, siger berideren og fortsætter:

- Vi har styr på vores besætning, men man har selvfølgelig altid en frygt. Mette Tang Hansen ærgrer sig over, at sygdomsudbruddet har betydet aflysning af flere stævner i weekenden.

Alle rideklubber på Fyn er af Højgård Hestehospital blevet rådet til at holde lukket, i første omgang indtil på mandag. Hesten fra Ebberup, som er smittet, er i behandling.