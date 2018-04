Læserbrev: Ingen større vindmøller på land og kæmpevindmøller på havet vil medføre, at hver fritliggende ejendom på landet, der har et årligt strømforbrug på op til 80.000 kWh eller mere i Danmark, investerer i enten en hustandsvindmølle med kapaciteten 25 kWh eller to styk 10-11 kWh husstandsvindmøller. Når der samtidig bygges solceller på stuehustaget og alle hustage i byerne, suppleret af et batteri til sikring af strøm om natten, medfører det i løbet af få år, at alle energifordelingsselskaber i Danmark ophører. Det medfører, at forbrugerne flygter over i selvforsyning med såkaldte ø-installationer, og staten får et provenutab på 12 milliarder kroner pr år. Det kan hænde at ske på 5-10 år.

Lad energiforsyningen blive fordelt med vindmøller på til 150 meters højde i passende afstand fra bebyggelse således som den gældende lovgivning byder og byg dem på Andelsbasis som laugsvindmøller.

De mennesker, der for tiden klager over hver lille ting, de kan tænke sig at klage over, skulle prøve at tænke på, om vi skal vælge vindmøller på land eller oversvømmelse af skønsmæssigt en tredjedel af landarealet, der udgør Nationen Danmark. Med de bølgehøjder, der opstår i Nordsøen i fremtiden, vil det blive meget svært at opretholde energiforsyningen. Der var et forslag i et læserbrev, at lægge strømkablet fra Esbjerg til grænsen med i den kommende motorvej, ja, så bliver den nok sne- og isfri om vinteren på grund af energitabet. Således kommer en vittighed til at se alvorlig ud. En ting er sikkert, højspændingsledningen og den nye motorvej kommer helt bestemt, men vi slipper ikke for vindmøllerne, for de kan ikke graves ned.

Dersom vindmølleudbygningen på land sker som hidtil, vil vindmøllerparkerne altid stå med mindst 28 gange højden eller 4,2 km mellem parkerne ved 150 m højde. Der vil derfor være store områder, hvor der slet ingen vindmøller sættes op.

De mennesker, der er i tvivl, om nærheden til vindmøllerne generer dem, kan få boligen vurderet før møller stilles op. Når møllerne er stillet op, har de for eksempel et år til at beslutte, om de vil afhænde boligen til vindmøllelauget til vurderingssummen opgjort før etablering af vindmølleparken. Der er derfor ingen, der ikke kan få huset solgt. En vækst i antal vindmøller, motorveje eller højspændingsledninger er samfundsudvikling og kan svært forbindes, hvis vi skal bebo jordkloden.

Det med at fastlandet oversvømmes hænger sammen med, at hvis ikke elektrisk strøm erstatter drivmidler til køretøjer, skibe og fly, begrænses CO2-udslippet ikke. Det resulterer i storme på havet, øget fordampning på havet, polernes nedsmeltning og stigningen i vandstanden.