Debat: Kometen Vermund

Læserbrev: Den største nationalkonservative komet i dansk politik må være Nye Borgerliges Pernille Vermund. Når Vermund siger: "Hvis vi ikke får bugt med udlændingeudfordringen, kan alt andet være ligegyldigt", bekræfter hun mange menneskers frygt for den muslimske folkevandring.

Selvom undertegnede er medlem af DF, som på vælgerfronten er en konkurrent til Nye Borgerlige, vil jeg ønske Vermund og hendes parti held, lykke og mange pladser på Borgen ved næste valg. Jeg håber, som DF's formand Thulesen Dahl, at der kan etableres et samarbejde om det vigtigste for Danmark, nemlig en effektiv udlændingepolitik.

Jeg kan forestille mig, at Pernille Vermund, som leder af et parti, der sandsynligvis vil få stor succes, padler rundt i vraggods fra alle mulige partier, og at overbordkast klæber til Ny Borgerliges lønning. En del vraggods kan sandsynligvis samles op, men bør vendes og drejes, inden det tages om bord.

Den 19. april læste jeg i Fyns Amts Avis, at vinduespudseren Morten S. Petersen, som DF havde kastet overbord, var på udkig efter et andet parti, og Nye Borgerlige blev nævnt. Pas på Pernille, blindgængere og fusere driver i overfladen.

I 2007 meldte daværende byrådsmedlem, vinduespudser Petersen sig ud af DF, snød de vælgere som havde stemt på DF og i øvrigt udtalte, at han med årene var vokset fra DF. Vinduespudseren beriger en overgang Venstre med sin tilstedeværelse og medtagne DF-stemmer.

Efter at have været byrådsmedlem for Venstre i nogle år, kan man i 2016 læse følgende udtalelse fra vinduespudseren: "Jeg var aldrig Venstremand".

En bestyrelse i DF, som forhåbentlig nu har selvlysende ører, fik igen vinduespudseren indmeldt i DF, han røg ind i byrådet på alle de stemmer, Dorthe Ullemose fik, men de selvlysende ører fik trods alt nok og smed ham ud igen.

Nu driver han rundt som vraggods og har kig til din flotte båd kære Pernille. Jeg kan kun opfordre alle nuværende og kommende Nye Borgerlige-vælgere til en tur på nettet med søgeordene "Morten Sol Petersen" - I vil undre jer over, hvad der dukker frem.