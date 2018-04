Min Mening: Udryd pseudoarbejde

Med fare for at vække Svendborgs Holger Danske - alias kommunens kommunikationschef - vover jeg mig alligevel ud i spørgsmålet om varme kontra kolde hænder. Sidst jeg gik efter den voksende skare af kolde hænder i de danske kommuner og regioner - sprang Kim Barren nemlig til hjælp og forsvarede kommunens ansatte og belærte om, at alle - varme kontra kolde ansatte - har lige meget værdi. Og at det at opdele i varme kontra kolde hænder var en forældet tankemåde.

“ Jeg håber, at politikerne har modet og viljen til at skære hårdt i det administrative lag.

Det kan være. Men lad os så i stedet opdele i "pseudoarbejde" kontra "arbejde". I fredags udkom bogen "Pseudoarbejde - hvordan vi fik så travlt med at lave ingenting" skrevet af filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark. En bog der beskriver, hvordan hundredtusind veluddannede danskere hver eneste dag møder ind på kontoret for at udføre et arbejde med komplet ligegyldige projekter, regler og strategier.

Et arbejde, der er værdiløst for samfundet og den arbejdsplads/virksomhed, de er ansat i. For selvfølgelig findes pseudoarbejde eller kolde hænder uden reel værdi ikke kun i det offentlige. Hele vores samfund er spundet ind i politikker, projektstyring, akkreditering, auditering, målsætninger, strategier, værdier, kvalitetsrapporter ...

Men i de private virksomheder er det ikke borgernes skattepenge, der spildes på meningsløst arbejde. Derfor er pseudoarbejde kontra arbejde - eller varme kontra kolde hænder - ualmindelig interessant for eksempel i Svendborg Kommune.

For Svendborg skal spare. Mange penge. Blandt andet fordi vi borgere skal til at betale for fortidens syndere med alt for dyrt opkøbt jord i Tankefuld.

I disse uger præsenteres vi derfor for gruopvækkende sparekataloger på de forskellige områder. Sparekataloger lavet af de respektive forvaltninger, der uden at blinke beskriver, hvordan der kan spares ved at sende vores børn tidligere i SFO, putte flere børn i skoleklasser, fjerne gadesygeplejersken, spare på antallet af pædagogtimer i vuggestuer, spare på ressourcer til de sårbare børn og alt muligt andet, der skaber reel værdi for os som borgere og for samfundet.

Til gengæld er det meget småt med besparelsesforslagene på det administrative lag. De kolde hænder. De pseudoarbejdende.

Ligesom det ikke er nogen særlig god idé at lade politiet undersøge sig selv, er det nok heller ikke specielt givtigt at lade det administrative lag foreslå besparelser, hvis man ønsker at gå hårdt til netop det administrative lag. For hvem har lyst til at pege på sig selv?

Men jeg håber, at politikerne har modet og viljen til at skære hårdt i det administrative lag. Masser af administrative funktioner er vigtige, har værdi - er varme hænder. Og netop det at beholde de varme hænder og sikre ordentlige og trygge rammer for vores børn, ældre, handicappede, arbejdsløse, udsatte, må være fokus. Og i stedet skære i nogle af de kolde hænder, der bruger deres tid på værdiløst pseudoarbejde.