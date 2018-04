Flere kvinder holdt sig tilbage med at anmelde massør, før politiet oplyste, at han var blevet fængslet.

20 kvinder blev udsat for sexovergreb, da de opsøgte en nordsjællandsk massør for at få behandling.

Det fastslår Retten i Lyngby fredag i en dom, hvor den 48-årige Frederik Hill er blevet idømt ubetinget fængsel i fire år. Han havde nægtet sig skyldig.

Den dømte har været varetægtsfængslet siden anholdelsen i november sidste år. Han overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten, oplyser Nordsjællands Politi.

Efter at have modtaget anmeldelser fra flere kvinder fik politiet materiale nok til en anholdelse, som førte til en varetægtsfængsling.

Derefter opfordrede politiet offentligt eventuelt andre til at henvende sig om den mistænkte massør fra Virum. Det reagerede cirka ti ekstra ofre på.

- Det er vores erfaring, at eventuelle ofre først står frem, når de hører, at en formodet krænker er blevet fængslet. Det var også tilfældet denne gang, siger anklager Christina Schønsted om sagen.

I seks tilfælde blev massørens klienter udsat for overgreb, som svarer til voldtægt, mens han ifølge retten krænkede kvindernes blufærdighed 17 gange.

De i alt 20 ofre er desuden blevet tilkendt godtgørelse for tort, oplyser retten på sin hjemmeside.

Domsmandsretten har lagt vægt på den særlige situation, som kvinderne befandt sig i. De var enten helt eller delvist afklædte og lå på en massagebriks, hvor den 48-årige havde en legitim anledning til forholdsvis intim berøring af den nøgne krop, hedder det.

I øvrigt må Frederik Hill ikke fremover udøve sin virksomhed som massør. Der er for stor risiko for, at han vil misbruge stillingen, mener retten, som derfor har bestemt sig for en såkaldt rettighedsfrakendelse.