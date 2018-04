Jeg har måttet sige nej-tak til at give bud på arbejdet til ni kirker, og jeg har måttet ringe til fem villaejere og fortælle, at jeg alligevel ikke kan løse opgaven for dem. Jeg har stilladser for tre millioner kr. liggende. De skulle være ude og tjene penge, men det har aldrig været så svært som nu. Claus Skov Rasmussen, indehaver af Faaborg Stillads

Faaborg: Claus Skov Rasmussens stilladsudlejning er i alvorlig mandskabskrise, og firmaejeren overvejer nu, om der overhovedet er basis for at drive det videre. Løsningen ligger i en overenskomst, mener fagforeningen 3F. Skov Rasmussen tvivler:

- I øjeblikket er vi bare to og en praktikant, der er startet hos mig i denne uge, og det eneste, vi når, er at pille stilladser ned, konstaterer Claus Skov Rasmussen, der ikke aner sine levende råd.

- Det er masser af opgaver. Men jeg har måttet sige nej-tak til at give bud på arbejdet til ni kirker, og jeg har måttet ringe til fem villaejere og fortælle, at jeg alligevel ikke kan løse opgaven for dem. Jeg har stilladser for tre millioner kr. liggende. De skulle være ude og tjene penge, men det har aldrig været så svært som nu, erkender Claus Skov Rasmussen.

- Vi har i årevis forgæves forsøgt at tegne overenskomst med Claus Skov Rasmussen. Stilladsarbejdere er typisk yngre mænd, der går efter at tjene mange penge i en fart, for eksempel på akkordarbejde. Hvis vi havde en overenskomst med Claus Skov Rasmussen, der sikrede gode løn- og arbejdsvilkår, ville 3F Sydfyn kunne tage snakken med Stilladsklubben og finde Faaborg Stillads de folk, virksomheden skal bruge, lyder det fra fagforeningsformanden.

Bjarne Elnegaard, formand for 3F Sydfyn kan ikke genkende Claus Skov Rasmussens billede af, at det er umuligt at opdrive stilladsarbejdere:

Det vil Claus Skov Rasmussen nu tygge på:

- Jeg har ikke tillid til, at det udsagn holder vand, for jeg ved, at andre stilladsvirksomheder også har problemer med at finde folk. Men det er lige før, det skal have lov at komme an på en prøve, siger indehaveren af Faaborg Stillads.

Han har hidtil ønsket at holde sig ude af organisationssystemet for at kunne agere så fleksibelt som muligt, og han er således heller ikke medlem af nogen brancheforening.

Claus Skov Rasmussen solgte sin tømrerforretning i 2000, og har siden drevet stillads- og materialudlejning fra Mørkebjergvej. Lønnen for en uddannet stilladsarbejdet starter med 175 kr. i timen hos Faaborg Stillads, oplyser han.

Det tager to et halvt år at uddanne sig til stilladsarbejder.