Debat: Frastødende symbolpolitik

Læserbrev: I årevis har FAA kælet og hage dikket socialdemokraterne, i perioder så det nærmest var pinligt, men piben har sandelig fået en anden lyd efter, at Carsten Olsen er blevet chefredaktør.

I en FAA-leder 8. april giver han den rigtigt gas med en formodning om, at man i månedsvis har tænkt og tænkt over regeringens forslag til burkaforbud. Det har nærmest rumsteret i de socialdemokratiske hoveder, og fordi de gerne vil snuppe nogle vælgere fra Dansk Folkeparti har Socialdemokratiet stemt for et burkaforbud. Dybt bekymrende, mener Carsten Olsen.

Carsten Olsen syntes ikke at have fantasi til at forestille sig, at man, i det han kalder det kongelige danske socialdemokrati, pludselig efter 30 års muslimsk indvandring havde set lyset og til deres rædsel opdaget, at de var en aktiv del af en dansk islamificering.

Ifølge meningsmålinger anses det for sandsynligt, at ikke kun Mette Frederiksen havde set lyset, men også den socialdemokratiske vælger, meningsmålinger nåede, da Mette Frederiksen overtog roret, højder Helle Thorning aldrig ville have drømt om.

Olsen skriver også om regeringens og især Dansk Folkepartis hittepåsomhed, hvad fremmefjendske og religionsforskrækkende lovforslag angår samt Socialdemokratiets konstante højredrejning i udlændingepolitiken, med håb om at kunne veksle populistisk valuta og symbolpolitik til stemmer ved næste valg.

Mener FAA, at fremmedfjendskhed er det samme som at frygte den enorme muslimske folkevandring til Europa?

Er religionsforskrækkelse ifølge FAA ikke helt naturligt, når man næsten dagligt hører om terrorhandlinger begået af muslimer?

Mener FAA, at det er symbolpolitik, hvis et burkaforbud hindrer bare ti burkabærere i at rejse til Danmark, og hvad er populistisk valuta?

Vil du Hr. Carsten Olsen fortælle læserne hvilke oplysninger, du er i besiddelse af, som gør, at vi ikke skal frygte muslimske folkevandringer eller terrorhandlinger?

Er det af kærlighed til islam, eller er det af frygt for, at Kurt Westergaards tegninger aldrig bliver vist i FAA?