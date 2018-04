Debat: Er der nogle MF'ere der har sovet i timen

Læserbrev: Mindst 84 "danskere" har levet af sociale ydelser, alt imens de har kæmpet for islamisk stat. Tallene er baseret på PET's offentliggjorte tal, som fortæller, at mindst 150 "danskere" har kæmpet for islamisk stat og de 84 har samtidigt modtaget offentlige ydelser som: SU, førtidspension, kontanthjælp og dagpenge. Hvordan kan danske myndigheder godkende en nytilkommen person til førtidspension, når vedkommende efterfølgende viser sig i stand til at begå landsforræderi/dødeligt angreb på vore soldater og så skulle vi huse de 150 kujoner efterfølgende. Det kunne lige passe (men det passer desværre). Det hænger overhovedet ikke sammen.

Tallene fordeler sig som følger: 32 på kontanthjælp, 36 fik SU, ni modtog dagpenge og syv fik udbetalt førtidspension. Alle 84 burde kunne udvises efter afsoning i østeuropæisk fængsel - uden yderligere begrundelser, hvis hvis hvis ellers lovgivningen åbnede mulighed herfor.

Vi savner svar fra specielt DF, der igen og igen bryster sig af at sørge for omgående konsekvens, hvis ovenstående skulle opstå i Danmark. Og ja, jeg kan godt tælle til 90, men i stedet for at DF sidder klistret til taburetterne og gode pensioner, så udfordre dog regeringen med politisk ulydighed/valg og lad borgerne afgøre, om vi fortsat skal lade stå til, eller vi blandt andet skulle bruge millionerne på vore ældre medborgere i stedet.