Nyborg: Foråret er for alvor kommet, og som altid skydes sommeren ind i Nyborg med de store kanoner på volden. Det traditionsrige arrangement finder sted store bededagsaften, der i år er torsdag 26. april, med fæstningsvandring, insektsugning, borgmestertale, andagt i kirken, fællessang og musik og en række andre aktiviteter på det store historiske voldanlæg.

De mange aktiviteter foregår omkring vandtårnet på Dronningens Bastion. Her vil Nyborg Buelaug stille en bane op, hvor du kan prøve at skyde med bue og pil, og hvis anstrengelserne gør dig sulten, kan du bage dit eget snobrød over bålfadene. Man er naturligvis også velkommen til at tage egen mad og drikke med og gøre voldturen til en hel picnic, og så kan man komme på en spændende fæstningsvandring med museumsinspektør Nicolai Knudsen, hvor man kan høre skæve historier om krigens gru.

Som noget nyt vil Nyborgs nye natur- og kulturvejleder, Tue Skovgård Larsen fra Østfyns Museer, stå klar til at fortælle om voldens levende insektliv. Sammen kan I bygge en insektsuger og gå på jagt efter de mange forskellige insekter, og for den, som fanger flest insekter, vanker der en flot præmie. Aktiviteterne begynder klokken 17, og fra klokken 19 vil folkedanserne invitere til dans.