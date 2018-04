konkurrence

Ryslinge: "Du er nu ankommet på Sprogøs kvindehjem for løsagtige kvinder. Du vil de næste to timer blive udsat for at skulle tage stilling til principielle, etiske og moralske dilemmaer."

Sådan cirka er oplægget for tre skoleklasser, der har vundet en konkurrence udstukket af Undervisningsministeriet i forbindelse med udgivelsen af Danmarkskanonen. De tre klasser mødes på Sprogø, hvor det er højskoleelever fra Ryslinge Høj- og Efterskole, der agerer historiske figurer fra perioden 1923-1961, hvor kvindehjemmet eksisterede på Sprogø, og det er efterskoleelever, der styrer den efterfølgende etiske debat.

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem kursuslærere Birgitte Rasmussen og Kristina Yde på den ene side og Undervisningsministeriet på den anden. Ideen om Sprogø er skabt i Undervisningsministeriet.

De tre vindende skoler kommer fra 10. klasse på Riberhus Privatskole, 7.b fra Rønde Skole og 8.c fra Hedensted Skole.