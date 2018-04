Fredericia: Temashop i Pjedsted udvider sit forretningsområde og har opkøbt to konkurrenter.

Det oplyser kostume-shoppen i en pressemeddelelse. Dramashop.dk i Rødekro og Teaterhjørnet på Frederiksberg var begge drevet af Drama Aps., som i dag er under konkurs.

- Kostumemarkedet er hårdt, og kun de største og mest omstillingsparate overlever. Det er ikke den første og langtfra den sidste, vi ser, der knækker,. Vi er under pres fra udlandet, hvor lave lønninger gør, at vi skal være endnu mere effektive og i stedet bruge teknologien til at arbejde for os, siger direktør Daniel Diness Andersen i en pressemeddelelse.

Teaterhjørnet har ligget på Frederiksberg siden 1980, men Temashop åbner ikke butik i hovedstaden.

- Vi må erkende, at vi på nuværende tidspunkt har rigeligt at se til, vi er på markedet i Danmark, Sverige og Norge. Derudover tror jeg på, man skal gøre det man er bedst til - og vores stærke side ligger indenfor e-handel, udtaler direktøren.