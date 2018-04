Fire gode råd

1) Sæt den rigtige pris. Sætter du prisen på din bolig for højt, kommer du til at give et højt afslag. Så vær realistisk om prisen fra starten. Alle vil gerne have så meget som muligt for deres bolig, men det er vigtigt at være realistisk.

2) Tjek gerne mæglernes salgspriser og nedslag på www.boligsiden.dk. Her er alt tilgængeligt, og du kan se, hvilke mæglere, der giver hvilke afslag i dit område. Tjek, om den pris, du får at vide, du kan få, er realistisk. Hvad nytter det at få at vide, at du kan få 200.000 kroner mere for et hus, hvis den mægler plejer at give 12 procent i afslag. Så skal du bare vente længere tid, før dit hus er solgt.

3) Ryd op. Lav småforbedringer. Hvis du har slidte paneler, så få dem malet. Hvis du har en forhave, der ikke er blevet kigget på i tre år, og der gros mos på fliserne, så få dem renset af. Få fikset de der prisbilliger opgaver, man oftest selv kan lave. Man køber hus med maven, og jo flere ting, der stritter imod, des længere er der til et salg.

4) Få taget nogle rigtig gode billeder. Det er dem, der får køberne til at lette bagdelen og komme ud at kigge.