Som journalist ved man, at nogle emner, man skriver om, nærmest pr. definition vil skabe meget debat. Det kan for eksempel være åbningen af en swingerklub, ændringer i madordningen til de ældre eller konventionelt vs. økologisk landbrug. Skriver man om sådan et emne, kan man være sikker på, at der bliver liv i kommentarsporet.

I den forgangne uge berørte vi et sådant emne her på redaktionen: hundelorte.

Det er ikke første gang og formentlig langtfra sidste, at vi kommer til at skrive om hundenes efterladenskaber i gadebilledet.

Historien handlede om, at nogen sætter flag i hundelortene, der er efterladt ved Langelinie. Formentlig som en form for protest over, at hundenes ejere ikke har samlet efterladenskaberne op efter deres dyr.

Hundelorte er i sandhed et af de emner, der for alvor kan skabe debat. Jeg er faktisk sikker på, at hundelorte ligger ret høj på en top 10-liste.

Sidst, vi her på redaktionen berørte emnet, var tilbage i 2015. Jeg husker, at vi snakkede om, hvordan vi kunne give det emne, som tydeligt optog mange, en form for "substans", hvis det nu er det rigtige udtryk at bruge i denne sammenhæng.

Vi blev enige om, at skulle vi skrive om hundelorte, så skulle den have fuld gas.

Vi talte med politiet, der, selv om der er tale om en ulovlighed, når man ikke samler hundelorte op, ikke havde tænkt sig at hive bødeblokken frem. Vi snakkede med hundefolk, der havde svært ved at forstå, hvorfor alle ikke kunne samle op efter sig. Vi var på besøg hos Ove Andersen i Brobyværk, for hvem hundelorte har fyldt mere end for de fleste - han har samlet intet mindre end 25 ton lort over en længere årrække. Vi lavede også et interaktivt kort, hvor vi registrerede de lorte, folk tog billeder af og sendte til os.

Og læserne gik virkelig op i emnet, men det splittede også folk. Der var en gruppe læsere, som var enormt begejstrede for, at der endelig blev sat fokus på temaet. For dem var det tiltrængt, at der blev gjort noget ved problemet. En anden gruppe læsere synes, at agurketiden måtte have ramt redaktionen, siden vi brugte vores tid på den slags. Og så var der nogen, der faktisk blev helt hidsige over, at andre blev hidsige over hundelortene. Det var ret pudsigt at observere.

Personligt synes jeg, det er voldsomt træls at træde i en hundelort, især hvis den er lagt lige midt på fortovet. Men den helt store ophidselse kan jeg ikke mønstre. Slet ikke, hvis lortene ellers ligger i vejkanten.

Anderledes synes jeg det er, når lortene ligger efterladt på butikkers dørtrin, som vi også kunne berette om i avisen. Det er simpelthen for dårligt.

Og faktisk har jeg en anelse svært ved at forstå, hvorfor så mange glemmer at have en rulle poser i lommen og få smidt kalorius i skraldespanden. Også når der ikke er nogen, der har set, hvem lortens ejermand er.

"Men er der så egentlig en pointe med alle klummeskribentens filosoferen over hundelorte", tænker du måske, kære læser?

Tja, det svar kan flagre i vinden som flagene i lortene på Langelinie.

Jeg vil blot nøjes med at konstatere, at jeg glæder mig over at bo i et land og en by, hvor efterladte hundelorte engang imellem kan løbe med dagsordenen og være det, der får folk op af stolene. Uden at forklejne gener og irritationsmomenter, så er det et eller andet sted ret priviligeret. Det vil jeg gerne hejse flaget for.