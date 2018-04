Han var i sit sommerhus tæt på redningsaktionen og tog dertil for at se, om der var noget, han kunne hjælpe med.

En af de lokale, der var med til at finde manden, er tidligere sygeplejerske, og hun havde vurderet, at manden havde puls. Derfor var der ikke blevet rekvireret nogen hjertestarter, fortæller Ivar Juel Nordentoft, lokal sommerhusejer og journalist ved Fyens Stiftstidende.

Den ældre mand, som viste sig at være en 75-årig mand - formentlig fra Odense, blev taget med ind i ambulancen, hvor han blev behandlet.

Han var stærkt underafkølet. Ambulancen tog ham senere med til Odense Universitetshospital. Dermed undgik han en flyvetur med lægehelikopteren, som var landet på en sommerhusgrund lige ved siden af.

Ivar Juel Nordentoft fortæller, at han har fået at vide af lokale, at manden var kommet kørende i sin bil til Fyns Hoved torsdag eftermiddag ved 15-tiden. Her havde han solet sig og valgte at overnatte lettere primitivt med nogle tæpper over sig.

Lokale har en formodning om, at manden er gået ned for at bade, og at det er her, at han er faldet om. For han blev fundet delvist uden tøj på kroppen.