Børneliv

Læsekaravane forbi skole for at fortælle om andre børns vilkår

Fredericia: Hvordan er det at bo i Jordan i Mellemøsten? Det fik elever på Kirstinebjergskolen på Indre Ringvej et indblik i, da de forleden fik besøg af Oxfam IBIS' læsekaravane, som med historier, lege og billeder tog børnene med på en virtuel rejse til netop Jordan.

Et benovet gisp gik gennem forsamlingen af elever, da stativet med tilberedt kød og grønt som ved et trylleslag blev trukket op fra et dybt hul i det rødlige ørkensand.

Sådan laver man mad, når man lever som beduin i Jordans ørken, Wadi Rum. En tilværelse, som Hamad og hans familie er vant til, men som var ganske ny for læsekaravanens plægsholdere fra Vallekilde Højskole. Og - måtte de indrømme da de blev spurgt - livet i ørkenen er både barskt og fantastisk.

Oxfam IBIS' og Vallekilde Højskoles LæseKaravane er på vej rundt i Danmark for at give danske skolebørn indsigt i livet for børn i Jordan - børn, som eleverne har læst om i årets undervisningsmateriale fra Oxfam IBIS. Kirstinebjergskolen var blandt de mange stop, og 200 elever hørte beretningen.

Oplægsholderne rejser i deres fortælling videre fra Wadi Rum-ørkenen og til flygtningelejren Za'atari, hvor Muna og hendes syriske familie bor. Eleverne blev stille, da billederne af de små containerhuse, de fodstampede gader og Munas familie gled over lærredet.

Et øjeblik efter betragtede de åndeløst videomontagen af jordanske landskaber, markeder og indbyggere.

Ditte Lundgaard fra læsekaravanen var tilfreds med arrangementet og elevernes spørgsmål. /EXP