De unge har også planer om at arrangere events. Lige nu er der lagt op til tre af slagsen om året. Men det er endnu for tidligt at afsløre, hvilke temaer det bliver. Men det bliver sjovt, garanterer de.

Sammen med en Instagram-profil af samme navn skal de sociale medier være omdrejningspunktet for alle de aktiviteter, de unge kaster sig over.

- Vi er fem unge, der er gået sammen. Først og fremmest fordi vi elsker film. Men vi har faktisk flere formål. Lige nu fokuserer vi på to: At få flere unge til at bruge Helios Teatret, og at inspirere repertoire-udvalget til, hvilke film unge gerne vil se i biografen, fortæller Laura Lindrup Mygh.

Formanden for Helios Biografforening, Lars Kensmark, er begejstret for de unges engagement.

- Det er meget vigtigt for mig, at Helios bliver for alle. Og når de unge selv er parat til at tage ansvar, så er det jo vore opgave som forening at give dem pladsen til det, forklarer han.

De unge skal dog ikke selv sidde og bestille film hjem. Det er et kæmpe arbejde og et stort ansvar, som ligger i repertoireudvalget.

- I første omgang skal de bare spotte, hvad de gerne vil se. Og det er de utrolig gode til. De surfer rundt på nettet og ved nogle gange, hvilke film der har premiere mere end et år ude i fremtiden. Så med gruppen her har vi hele tiden en frisk ung finger på pulsen, fortæller Lars Kensmark

De fem aktive unge er Laura Lindrup Mygh, Laura Vigelsø Kjær, Oliver Hvidtfeldt Hansen, Christoffer Engel og Bastian Bruslund. Tilsammen har de mange ideer, der kan være med til at gøre Helios Teatret til et naturligt kulturelt centrum for Faaborgs unge. Men i første omgang handler det om at få filmdelen til at køre.

- Lige nu er vi kun fem, men vi vil gerne være flere, for der er masser at lave. Så hvis du har lyst til at være med, så send os en besked på Helios Cinemates på Facebook, siger Laura Vigelsø Kjær.