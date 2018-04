Faktarama

Biologi: Et nyt enzym, som kan spise plast. Det lyder som den mest utrolige løsning på et af vor tids voksende forureningsproblemer, men den skulle være god nok, skriver britiske og amerikanske forskere i en rapport.

Opdagelsen blev gjort lidt tilfældigt, mens forskerne var i færd med at kortlægge et enzym, der produceres af en bakterie, som for nogle år siden blev opdaget ved et genbrugsanlæg for plasticflasker i Japan.

Enzymet skaffer energi til bakterien ved at nedbryde plasttypen PET, som typisk bruges i flasker. Forskerne pillede lidt ved enzymet, og det begyndte at "spise" hurtigere, så det på nogle få dage kunne nedbryde plasten.

Der er store muligheder i enzymet, som nu skal undersøges nærmere. Man fristes til at minde forskerne mod at bruge kolber og skåle af glas. (hafa) Kilde: Forskning.no/uopnews.port.ac.uk